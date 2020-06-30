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Döner yerine virüs yedirmiş! Artvin'de vakalar yeniden arttı |Video

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Giriş: 30.06.2020 10:06
Güncelleme:30.06.2020 10:06
Artvin’de tedbirlerden sonra sıfırlanan koronavirüs vakalarında yeniden artış yaşandı. Kentte Covid- 19 testti pozitif çıkanların sayısı 20'ye çıktı. İl Pandemi Kurulu'nu toplayan Vali Yılmaz Doruk, “Bursa’dan gelen bir kişi, ertesi gün döner partisi yapmış ve diğer kişilere de virüsü bulaştırmış” dedi.

Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerle vaka sayısının tamamen sıfırlandığı Artvin'de, yeni vakalar görülmeye başladı. İldeki vaka sayısı birkaç günde 20'ye yükselince İl Pandemi Kurulu Toplantısı düzenlendi. Vali Yılmaz Doruk başkalığındaki toplantıda özellikle il dışından kente gelen kişilerin, 14 günlük karantina sürecine uyması için kolluk kuvvetlerinin denetimlerini artırması kararlaştırıldı.



Toplantıda konuşan Vali Yılmaz Doruk, kentte görülen 20 vakanın 15'inin Bursa'dan gelenlerde görüldüğünü, bu kişilerin, komşularıyla birlikte döner partisi yaptığını ifade etti. Doruk, "Bu kişiler, virüsü de etrafındaki kişilere bulaştırdı. Özellikle il dışından gelen vatandaşlarımızın 14 günlük karantina sürecine uyması gerekiyor. Bu yayılma süreci olağan bir şey ve durum bizi şaşırtmadı. Çünkü Artvin, izole bir kent değil. Önemli olan bunu iyi tespit edip, sayının artmasını engellemektir. Bursa'dan bir vatandaşımız, arabayla Artvin'e gelmiş, belli ki orada bir bulaş almış, gelirken de arabada bulunan diğer kişilere bulaştırmış. Gereken tüm tedbirleri almamız gerekiyor, almazsak bunun önünü kesemeyiz" diye konuştu.



'TEDBİRLER KAÇINILMAZ'
Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde de benzer durumlar olduğunu söyleyen Vali Doruk, "Bursa'dan gelmiş aynı kişi, virüsü 5 kişiye bulaştırmış ve bu 5 kişi de, hanesindeki diğer insanlara virüsü bulaştırmış. Bursa'dan gelmiş ve ertesi gün döner partisi yapmış, millete döner yediriyor, aslında virüsü de kişilere yedirmiş. O yüzden hastalığın seyri mart ve nisan aylarında nasıl ilerlediyse şu anda da aynı gidiyor. Dolayısıyla tedbirler kaçınılmaz" dedi.

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