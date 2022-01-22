Dondurucu soğuklar başlıyor! Hava nasıl olacak? Kar yağışı ne kadar sürecek?

Meteoroloji'den "dondurucu soğuklar başlıyor" uyarısı geldi. Hava sıcaklığının 10 derece birden düşmesi bekleniyor. Haftanın notlarını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş’ın konuğu olan hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci anlattı.

Hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci açıklamaları:

"Bugün içinde ülkemizde kar yağışı mevcut. Yarında etkisi sürecek. İstanbul'da bugün hafif kar yağışı olacak. Yarında kar yağışı etkisini sürdürecek. Pazartesi ve Salı günleri yağış etkisini sürdürecek sıcaklıklar -3 dereceyi görecek.

Ankara'da hava sıcaklıları 10 derece birden düşecek. Gece sıcaklıklar – 8 dereceyi görecek. Ankara'da kar yağışı Salı gününe kadar etkisini sürdürecek.

Ülke genelinde bir don tehlikesi var. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında ülke genelinde don tehlikesi var. Ülke genelinde sıcaklıklar – derecelerde seyrediyor."

