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Dolunay büyüledi! İşte dünyadan dolunay manzaraları...

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Giriş: 28.02.2021 09:12
Güncelleme:28.02.2021 09:16
Şubat ayının dolunayı, dünyanın dört bir yanında renkli görüntülere sahne oldu. NASA tarafından "kar ayı" olarak isimlendirilen Şubat dolunayının görüntüleri büyük ilgi topladı.

Şubat ayının dolunayı, dünyanın dört bir yanında renkli görüntülere sahne oldu. NASA tarafından "kar ayı" olarak isimlendirilen Şubat dolunayının görüntüleri büyük ilgi topladı.

Dünyadan dolunay manzaraları... DÜNYADAN DOLUNAY MANZARALARI...
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