Dolunay büyüledi! İşte dünyadan dolunay manzaraları...

Şubat ayının dolunayı, dünyanın dört bir yanında renkli görüntülere sahne oldu. NASA tarafından "kar ayı" olarak isimlendirilen Şubat dolunayının görüntüleri büyük ilgi topladı. İşte dünyadan dolunay manzaraları...