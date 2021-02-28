28 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dolunay büyüledi! İşte dünyadan dolunay manzaraları...

Dolunay büyüledi! İşte dünyadan dolunay manzaraları...

Şubat ayının dolunayı, dünyanın dört bir yanında renkli görüntülere sahne oldu. NASA tarafından "kar ayı" olarak isimlendirilen Şubat dolunayının görüntüleri büyük ilgi topladı. İşte dünyadan dolunay manzaraları...

Giriş Tarihi: 28.02.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 09:15
  • 1
  • 44
Dolunay büyüledi! İşte dünyadan dolunay manzaraları...

Hem doğumu büyüledi hem de batımı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 44
Dolunay büyüledi! İşte dünyadan dolunay manzaraları...

Dolunay bütün dünyada renkli görüntülere sahne oldu.

  • 3
  • 44
Dolunay büyüledi! İşte dünyadan dolunay manzaraları...

Yüz binlerce insan farklı yerlerde dolunayı görüntülemek için objektifin arkasına geçti.

  • 4
  • 44
Dolunay büyüledi! İşte dünyadan dolunay manzaraları...

İşte dünyadan dolunay manzaraları...

  • 5
  • 44
Dolunay büyüledi! İşte dünyadan dolunay manzaraları...

Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ