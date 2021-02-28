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28 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Dolunay büyüledi! İşte dünyadan dolunay manzaraları... Dolunay büyüledi! İşte dünyadan dolunay manzaraları...
Şubat ayının dolunayı, dünyanın dört bir yanında renkli görüntülere sahne oldu. NASA tarafından "kar ayı" olarak isimlendirilen Şubat dolunayının görüntüleri büyük ilgi topladı. İşte dünyadan dolunay manzaraları...
Giriş Tarihi: 28.02.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 09:15
Hem doğumu büyüledi hem de batımı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dolunay bütün dünyada renkli görüntülere sahne oldu.
Yüz binlerce insan farklı yerlerde dolunayı görüntülemek için objektifin arkasına geçti.
İşte dünyadan dolunay manzaraları...