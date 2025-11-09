09 Kasım 2025, Pazar

Dokuma sanatına adanmış bir ömür: İsmail Yanık

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.11.2025 15:12
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yarım asrı aşkın süredir dokuma tezgahının başında olan 83 yaşındaki İsmail Yanık ömrünü bu sanata adamış bir usta. Her ilmeğinde sabrı, emeği ve geçmişi bugüne taşıyor. Unutulmaya yüz tutmuş dokuma sanatını yaşatmak için çabalayan Yanık, hala bir çırak yetiştirme umudunu koruyor. İşte o emek dolu hikaye...
