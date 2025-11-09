Dokuma sanatına adanmış bir ömür: İsmail Yanık

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yarım asrı aşkın süredir dokuma tezgahının başında olan 83 yaşındaki İsmail Yanık ömrünü bu sanata adamış bir usta. Her ilmeğinde sabrı, emeği ve geçmişi bugüne taşıyor. Unutulmaya yüz tutmuş dokuma sanatını yaşatmak için çabalayan Yanık, hala bir çırak yetiştirme umudunu koruyor. İşte o emek dolu hikaye...

