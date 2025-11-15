15 Kasım 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Doğu'da kar, Batı'da ayaz! İstanbul için kar tarihi verildi
Türkiye'nin doğusu beyaz örtüyle kaplanırken yurdun batısında yağışlar yerini ayaz ve buzlanma riskine bırakıyor. Erzurum Palandöken'de lapa lapa yağan kar, kışın yüzünü gösterdiğini kanıtlarken A Haber canlı yayınına katılan meteoroloji mühendisi Adil Tek mevcut hava durumu ve önümüzdeki dönem beklentileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.