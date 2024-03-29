Doğu'da dondurucu soğuk! Hakkari'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Yurdun doğusunda kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Hakkari'nin yüksek kesimlerin kar kalınlığı 5 metreyi buldu. Ekipler, birçok kentte kapanan köy ve mezra yollarını açıyor.

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