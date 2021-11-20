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Diyarbakır’da vahşet! Takip ettiği şahsı sokak ortasında öldürdü! O anlar kameraya böyle yansıdı

DHA
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Giriş: 20.11.2021 01:40
Güncelleme:20.11.2021 01:48
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir şahıs takip ettiği kişiyi sokak ortasında boynunu keserek vahşice öldürdü. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Lise 4 Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, açık cezaevinde hükümlü bulunan ve korona virüs sürecinde denetim serbestliği ile tahliye edilen Ali Kaya (57), arkasından takip edilen şahıs tarafından hunharca katledildi.

Saldırgan, Kaya'nın boynunu keserek vücudunu da defalarca bıçakladı

Şahıs olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken, iddiaya göre Kaya'nın aile içi husumeti olduğu belirtildi.

Öte yandan saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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