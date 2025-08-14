14 Ağustos 2025, Perşembe

Diyarbakır'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
Diyarbakır’da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Diyarbakır’da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Giriş: 14.08.2025 00:17
İlçenin Kırsal Dokuzçeltik Mahallesi’nde sulama kanalına giren Muhammed Ronahi Gültekin (15), bir süre sonra gözden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve polis ekipleri sevk edildi. Gültekin’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
