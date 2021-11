Diyarbakır'da şizofreni hastası kadın ‘Kilo vermelisin’ diyen doktora bıçakla saldırdı

Diyarbakır'da, şizofreni hastası olduğu iddia edilen H.E. (39) adlı kadın, kendisine kronik rahatlığını hatırlatıp, kilo vermesi gerektiğini söyleyen Dr. Aziz Tanelçi'ne bıçakla saldırdı. Dr. Tanelçi, kolundan ve omuzundan yaralanırken, H.E. gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Kayapınar ilçesindeki Lunapark Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu öne sürülen H.E. adlı kadın, kendisine kronik rahatlığını hatırlatarak, kilo vermesi gerektiğini belirten Dr. Aziz Tanelçi'ne bıçakla saldırdı. H.E. ayrıca sedye ve koltukları da bıçaklayarak parçaladı. Dr. Tanelçi, kolundan ve omzundan yaralanırken, H.E.'yi çevredekiler, uzaklaştırdı. H.E., polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; H.E.'nin koridordaki doktora bıçakla saldırdığı, Dr. Aziz Tanelçi'nin de kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.