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Diyarbakır’da kahreden olay! 10 yaşındaki çocuk başından vuruldu

DHA
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Giriş: 15.11.2022 12:58
Diyarbakır Bağlar’da kan donduran bir silahlı saldırı olayı meydana geldi. 20  yaşındaki Süleyman K., 10 yaşındaki Ramazan E.'yi kafasından tabancayla vurarak ağır yaraladı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ramazan E.’nin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Olayın, 2 aile arasındaki husumetten kaynaklandığı ortaya çıktı. İşte olayın tüyler ürperten ayrıntıları…
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