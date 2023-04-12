12 Nisan 2023, Çarşamba
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Diyarbakır’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Kaza, sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Çimenler Mahallesi'nde Elazığ yolunun 19. kilometresinde meydana geldi. 34 BAT 938 plakalı ticari araç, yol üzerinde çalışma yapan Karayolları personeli Mehmet Turan, Murat Fidan, Ahmet Özkişi ve Şahin Güner’e çarparak olay yerinden kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada Mehmet Turan, Murat Fidan ve Ahmet Özkişi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, yaralı Şahin Güner ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.