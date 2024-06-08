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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: D-8 ülkeleri Gazze için ortak hareket edecek

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 08.06.2024 14:13
Türkiye’de yapılan D-8 Dışişleri Bakanları Zirvesi’nde konuşan Bakan Hakan Fidan, “Gazze'deki İsrail zulmü karşısında sessiz kalmadığımızı, sessiz kalamayacağımızı, İstanbul'da hep birlikte (D-8 ülkeleri), tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz. D-8 ülkeleri Gazze için ortak hareket edecek Ukrayna'da işgale karşı çıkanlar, Filistin'de ise işgale direnmeyi suç sayıyor. Gazze, uluslararası sistemin aczini ve yetersizliğini de tüm çıplaklığıyla göstermiştir.” dedi
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D-8 ülkeleri Gazze için ortak hareket edecek
"D-8 ülkeleri Gazze için ortak hareket edecek"
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