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30 metrelik sondaj kuyusuna düşmüştü: Yavru kedi 5 saatlik operasyonla kurtarıldı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

30 metrelik sondaj kuyusuna düşmüştü: Yavru kedi 5 saatlik operasyonla kurtarıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 30 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşerek mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 5 saat süren titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Güzeloba Mahallesi'nde günlerdir duyulan miyavlama sesinin kuyudan geldiğini fark eden vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Searchcam cihazıyla yeri tespit edilen kedi, özel düzenek ve vinç yardımıyla kuyudan çıkarılarak veterinere götürüldü.

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