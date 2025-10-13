13 Ekim 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Dilenci kadından çıkan çeyrek altınlar hayrete düşürdü! Tek tek böyle saydı
Dilenci kadından çıkan çeyrek altınlar hayrete düşürdü! Tek tek böyle saydı

Dilenci kadından çıkan çeyrek altınlar hayrete düşürdü! Tek tek böyle saydı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.10.2025 12:06
Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yapan yaşlı bir kadının üzerinden 67 çeyrek altın ile yüklü miktarda para ele geçirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dilenci kadından çıkan çeyrek altınlar hayrete düşürdü! Tek tek böyle saydı
Mahalleye inen ayı güvenlik kamerasında
Mahalleye inen ayı güvenlik kamerasında
İzmir’de bulundu! Kime ait olduğu araştırılıyor
İzmir'de bulundu! Kime ait olduğu araştırılıyor
Dilenci kadından çıkanlar hayrete düşürdü
Dilenci kadından çıkanlar hayrete düşürdü
İfade almak isteyen polislere yaralı yakınları mukavemet gösterdi
İfade almak isteyen polislere yaralı yakınları mukavemet gösterdi
Süphan Dağı beyaza büründü
Süphan Dağı beyaza büründü
Bölgede ilk kez beyaz ayı görüntülendi
Bölgede ilk kez beyaz ayı görüntülendi
Akça cılıbıt sahilde beslenirken görüntülendi
Akça cılıbıt sahilde beslenirken görüntülendi
Güvercin hırsızlığı kameralara yansıdı
Güvercin hırsızlığı kameralara yansıdı
Balıkta bolluk yaşanıyor fiyatlar kasım sonuna kadar uygun
Balıkta bolluk yaşanıyor fiyatlar kasım sonuna kadar uygun
Müstakil ev alevlere teslim oldu
Müstakil ev alevlere teslim oldu
Garsonluktan örgütlü borsa dolandırıcılığına
Garsonluktan örgütlü borsa dolandırıcılığına
Diyarbakır merkezli 12 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
Diyarbakır merkezli 12 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
Daha Fazla Video Göster