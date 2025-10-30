Dilara Bilir’in sağlık durumu nasıl?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazı altında kalan 5 kişilik Bilir ailesinden 14 ve 12 yaşlarındaki Nisa ve Muhammed Emir'in cansız bedeni çıkarılmış, 18 yaşındaki Dilara ise 8 saat sonra sağ olarak kurtarılmıştı. Anne Emine ve baba Levent'i arama-kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Maalesef 19'uncu saatte önce baba Levent; yaklaşık yarım saat sonra da anne Emine Bilir'den acı haber geldi. A Haber ekipleri sıcak gelişmeleri aktardı.

