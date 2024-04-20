20 Nisan 2024, Cumartesi
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Dilan ve Engin Polat davasında yeni gelişme! 1 suçtan tahliye 2 suçtan tutukluluk kararı
Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklu yargılandıkları davaların birinden karar çıktı. Polat çiftinin de aralarında bulunduğu tüm sanıklar, vergi usul kanununa muhalefet suçundan tahliye edildi. Ancak, iki suçtan daha tutuklu yargılandıkları için cezaevinden çıkamayacaklar.