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Devlet tüm gücüyle deprem bölgesinde! Nurdağı’nda afetzedeler için barınma alanları yapılıyor

A Haber
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Giriş: 18.02.2023 15:13
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin büyük yıkıma yol açtığı yerlerden biri de Gaziantep’in Nurdağı ilçesi oldu. İlçe enkaz çalışmaları devam ederken 27 bin depremzede için geçici yaşam alanları oluşturuluyor. Devlet tüm gücüyle milletinin yanında oluyor. Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Gaziantep'te bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'na deprem bölgesindeki izlenimlerini anlattı.
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