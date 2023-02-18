18 Şubat 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Devlet tüm gücüyle deprem bölgesinde! Nurdağı’nda afetzedeler için barınma alanları yapılıyor
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin büyük yıkıma yol açtığı yerlerden biri de Gaziantep’in Nurdağı ilçesi oldu. İlçe enkaz çalışmaları devam ederken 27 bin depremzede için geçici yaşam alanları oluşturuluyor. Devlet tüm gücüyle milletinin yanında oluyor. Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Gaziantep'te bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'na deprem bölgesindeki izlenimlerini anlattı.