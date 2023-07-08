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Depremzedelere geniş kapsamlı destek: 500 bin TL hibe faizsiz 10 yıl vadeli kredi

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2023 11:18
Kahramanmaraş merkezli çifte depremin yaraları sarılırken, devlet ev ve iş yeri yıkılan vatandaşlar için geniş kapsamlı bir destek paketi daha hazırladı. Yerinde Dönüşüm Projesi ile hibenin yanı sıra faizsiz 10 yıl vadeli kredi imkanı da sağlanacak. Depremzedeler desteklerin başvuruları 17 Temmuz'da başlayacak.
Depremzedelere geniş kapsamlı destek
Depremzedelere geniş kapsamlı destek
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