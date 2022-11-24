Depremin ardından ilk gece! Depremzedeler geceyi çadırlarda geçirdi

Düzce'de meydana gelen 5,9'luk depremin ardından, devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu ihtiyaç malzemeleri kısa sürede depremzedelere ulaştırıldı. Hasar tespit çalışmaları da başladı. Dün depremin ilk anından itibaren gelişmeleri takip eden ve canlı yayında da depreme yakalanan A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim Düzce'deki son durumu aktardı.

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