DÜZCE DEPREMİ ÜRKÜTÜCÜ SESİ DİNLE | Deprem olurken neden ses gelir? Deprem öncesinde duyulan uğultulu ses nedir?

Bu sarsıntı sırasında meydana gelen sismik dalgalar, sarsıntıyı birbirlerine iletirken kayaların içerisinden geçer. Bu da uğultuya sebep olur. Kayalar yerin altında çatırdıyormuş ya da bir kamyon geçiyormuş gibi büyük bir ses duyarız. Depremin odağı İstanbul'a çok yakın olduğu için İstanbullular bu uğultuyu duydu.