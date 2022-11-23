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DÜZCE DEPREMİ ÜRKÜTÜCÜ SESİ DİNLE | Deprem olurken neden ses gelir? Deprem öncesinde duyulan uğultulu ses nedir?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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DÜZCE DEPREMİ ÜRKÜTÜCÜ SESİ DİNLE | Deprem olurken neden ses gelir? Deprem öncesinde duyulan uğultulu ses nedir?

Düzce depremi sırasında kayıt altına alınanan ses tüyleri dikan diken etti. Ürkütücü sesi dinleyen vatandaşalr arama motorlarında "Deprem olurken neden ses gelir?", "Deprem öncesinde duyulan uğultulu ses nedir?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki deprem öncesinde neden uğultu oluşur? İşte o ürkütücü ses...

23 Kasım saat 04:08'de meydana gelen Düzce merkezli deprem korkuttu. 5.9 büyüklüğündeki depreme uykularında yakalanan vatandaşlar gecelerini panik ve endişe ile geçeridiler. Yaşanan bu korkunç olayın ardından kameralara yansıyan Düzce depreminin ürkütücü sesi dinleyenlerin tüylerini diken diken ederken vatandaşlar arama motorlarında "Deprem olurken neden ses gelir?" sorusunun cevabını aratmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

DÜZCE DEPREMİ SIRASINDA DUYULAN GELEN ÜRKÜTÜCÜ SES

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Deprem anı kameralara yansırken, deprem anındaki ses ürküttü.

DEPREM ÖNCESİ DUYULAN SES NEDİR?

Deprem esnasında önce p dalgaları gelir. Primary waves'in p'sinden adını alan p dalgalarının çıkarttığı ses, çoğunlukla insanlar tarafından duyulmaz.
hayvanların depremden kısa bir süre önce havlaması, delice ötmesinin sebebidir. Şiddetli bir sarsıntı söz konusu ise sesi duyulabilir.

DEPREM ANINDA GELEN SESİN NEDENİ NE?

Bu hareket, kayanın en zayıf noktasında kırılmasıyla yeni bir fay oluşturabilir ya da kaya var olan fay boyunca kayar. Bunun sonucunda, gerilmenin boşalmasıyla olağanüstü büyük boyutta enerji açığa çıkar. Bu işlemler sırasında bazen depremin sesi de yeryüzünden duyulabilir hale gelir.

Bu sarsıntı sırasında meydana gelen sismik dalgalar, sarsıntıyı birbirlerine iletirken kayaların içerisinden geçer. Bu da uğultuya sebep olur. Kayalar yerin altında çatırdıyormuş ya da bir kamyon geçiyormuş gibi büyük bir ses duyarız. Depremin odağı İstanbul'a çok yakın olduğu için İstanbullular bu uğultuyu duydu.

Deprem sesi böyle kaydedildi DEPREM SESİ BÖYLE KAYDEDİLDİ

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