Devlet milletinin yanında! Düzce’deki depremde halkın ihtiyaçlarına dört koldan destek

Genel Başkan Kınık, yaptığı açıklamada, "Bu bölge depremlere ve sismik hareketlere aşina. Çok büyük bir panik havası yok. Afet müdahale planlaması çerçevesinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Barınma, battaniye ve gıda gibi hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

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