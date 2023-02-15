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Depremde yıkılan hayatlar! 2 büyük deprem hem hayatları hem de şehirleri altüst etti

A Haber
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Giriş: 15.02.2023 10:03
Kahramanmaraş’ta peş peşe meydana gelen o büyük depremlerden bir sabaha karşı diğeri öğle saatlerinde oldu hem şehirleri hem de hayatları da saniyeler içinde alt üst etti. Yüreğimizi yakan, o acı hikayeleri A Haber ekrana getirdi.
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