Depremde yıkılan hayatlar! 2 büyük deprem hem hayatları hem de şehirleri altüst etti

Kahramanmaraş’ta peş peşe meydana gelen o büyük depremlerden bir sabaha karşı diğeri öğle saatlerinde oldu hem şehirleri hem de hayatları da saniyeler içinde alt üst etti. Yüreğimizi yakan, o acı hikayeleri A Haber ekrana getirdi.

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