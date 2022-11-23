DEPREMDE PANİK ÖLÜME GÖTÜRÜYOR! Deprem anında nasıl davranmalı? Paniğin önüne nasıl geçilir?

Yaşanan depremler pek çok kişi de korkuya neden olurken, panik durumu yaralanma hatta ölüme kadar gidebiliyor. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı. Deprem psikolojisini yenmenin yolları neler? Sarsıntı anında nasıl hareket edilmeli? Psikolog Emrah Polat, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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