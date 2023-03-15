15 Mart 2023, Çarşamba
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Depremde 2 kızını kaybeden acılı babanın sözleri kahretti: Onlara yardım edemedim
"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli ilk depremde Hatay'ın Antakya ilçesindeki evlerinin enkazında 8 ve 10 yaşında 2 kızını kaybeden baba Abdurrahman Haluk, çocuklarının acısıyla yaşamaya çalışıyor. Haluk, “Gerçekten bu deprem değil, kıyametti. Kızlarımla arkadaş gibiydik. Hep geziyorduk, dolaşıyorduk. 'Baboş, canım baboş, seni çok seviyorum' mesajlarını gece gündüz okuyorum ama onlara yardım edemedim, koruyamadım." dedi.