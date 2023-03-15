15 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Depremde 2 kızını kaybeden acılı babanın sözleri kahretti: Onlara yardım edemedim

Depremde 2 kızını kaybeden acılı babanın sözleri kahretti: Onlara yardım edemedim

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.03.2023 13:56
"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli ilk depremde Hatay'ın Antakya ilçesindeki evlerinin enkazında 8 ve 10 yaşında 2 kızını kaybeden baba Abdurrahman Haluk, çocuklarının acısıyla yaşamaya çalışıyor. Haluk, “Gerçekten bu deprem değil, kıyametti. Kızlarımla arkadaş gibiydik. Hep geziyorduk, dolaşıyorduk. 'Baboş, canım baboş, seni çok seviyorum' mesajlarını gece gündüz okuyorum ama onlara yardım edemedim, koruyamadım." dedi.
Çarpıcı görüntüler! Böyle...
Çarpıcı görüntüler! Böyle...
2 kızını kaybeden acılı babanın sözleri kahretti!
2 kızını kaybeden acılı babanın sözleri kahretti!
Sel suları karayolunu yuttu
Sel suları karayolunu yuttu
Vahşi doğa belgeselini aratmadı! Telef ettiler
Vahşi doğa belgeselini aratmadı! Telef ettiler
Selin vurduğu Balıklıgöl çamurla kaplandı
Selin vurduğu Balıklıgöl çamurla kaplandı
Şanlıurfa’da 2 itfaiye eri yüzerek kurtuldu
Şanlıurfa'da 2 itfaiye eri yüzerek kurtuldu
A Haber sel bölgesinde
A Haber sel bölgesinde
A Haber ekibi sel bölgesinde!
A Haber ekibi sel bölgesinde!
Depremde mucize kurtuluş!
Depremde mucize kurtuluş!
İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler!
İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler!
Sele kapılan anne ve çocuğu...
Sele kapılan anne ve çocuğu...
Yıkılan sitenin müteahhidi İran’a kaçarken yakalandı
Yıkılan sitenin müteahhidi İran'a kaçarken yakalandı
Daha Fazla Video Göster