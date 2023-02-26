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Deprem 6 aylık bebeğin sonu oldu: Torunum öldü bir şey yapamadım

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Giriş: 26.02.2023 09:10
Adıyaman'da 5 katlı binada depreme ailesiyle birlikte yakalanan Yasin Kılıç, 6 aylık torununu ve damadını enkaz altında kaybetti. İşte Kılıç ailesinin hikayesi...
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