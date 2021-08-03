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Denizli'de yangında son anda kurtulan çiftçi: 'Aldığım nefes alev gibiydi'

DHA
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Giriş: 03.08.2021 17:07
Denizli Buldan'da Süleyman Köylüoğlu adlı vatandaş ormanlık bölgede meydana gelen yangını söndürmek isterken alevlerin arasında kaldı. Su tankeri ve traktörü demir yığınına dönen Köylüoğlu, başından geçenleri "Kaçarken, yanlış yöne koşuyor olabilirim diye de çok korktum. Kimseden yardım isteyemedim çünkü sesim de çıkmadı. Güçlükle koşarak canımı kurtarabildim" sözleriyle anlattı.
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