08 Mayıs 2022, Pazar
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Denizin rengi değişti müsilaj değil denizanası! Kocaeli sahillerinde büyük tehlike!
İzmit Körfezi'nin rengi ''kokolitofor'' isimli organizmalar nedeniyle turkuaza dönerken, Tütünçiftlik sahili ise denizanalarının istilasına uğradı. Küçük boylardaki binlerce denizanası sahili kapladı.