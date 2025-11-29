29 Kasım 2025, Cumartesi
Defne’de temele düşen şahıs yaralandı
Olay, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde bulundu. Bölgede bulunan şantiye alanına giren şahıs, temele düşerek yaralandı. Vücudunda ezikler ve kırıklar oluşan şahıs, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla temelden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.