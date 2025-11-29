29 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Defne’de temele düşen şahıs yaralandı
Defne’de temele düşen şahıs yaralandı

Defne’de temele düşen şahıs yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2025 01:43
Olay, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde bulundu. Bölgede bulunan şantiye alanına giren şahıs, temele düşerek yaralandı. Vücudunda ezikler ve kırıklar oluşan şahıs, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla temelden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Defne’de temele düşen şahıs yaralandı
Beylikdüzü’nde feci olay! Denize açılan tekne alabora oldu
Beylikdüzü'nde feci olay! Denize açılan tekne alabora oldu
Gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı
Gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı
Zabıta işlem yaparken soyunan dilenci kaçtı
Zabıta işlem yaparken soyunan dilenci kaçtı
Kamyon park halindeki araçlara çarptı
Kamyon park halindeki araçlara çarptı
Başakşehir’de okul kantininde zehirlenme
Başakşehir’de okul kantininde zehirlenme
Iğdır’da sahte pasaport operasyonu
Iğdır'da sahte pasaport operasyonu
Yangın çıkan gemideki 25 kişi tahliye edildi
Yangın çıkan gemideki 25 kişi tahliye edildi
Tekirdağ’da sağanak yağış etkili oldu
Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu
Hakkari’de zehir satıcılarına geçit yok
Hakkari'de zehir satıcılarına geçit yok
Boş binanın bir kısmı yağış nedeniyle çöktü
Boş binanın bir kısmı yağış nedeniyle çöktü
Ordu’da metruk evde yangın
Ordu’da metruk evde yangın
Amasya’da 9 türbeye kilit
Amasya'da 9 türbeye kilit
Daha Fazla Video Göster