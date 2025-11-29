29 Kasım 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Dededen toruna ayakkabıcılık! Dünya liderlerine üretilen ayakkabılar
Kökleri Konya'dan İstanbul'a uzanan bir emek öyküsü. Nesilden nesile miras kalan mesleği adım adım büyüyerek günümüze ulaştıran kişinin adı ise Ahmet Polat. Bir hayalle başlayan bu yolculuğu muhabirimiz Meral Dağlılar'ın anlatımı ve Senat Destanoğlunun görüntüleri ile ekranlarınıza getiriyoruz.