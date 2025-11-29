29 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Dededen toruna ayakkabıcılık! Dünya liderlerine üretilen ayakkabılar
Dededen toruna ayakkabıcılık! Dünya liderlerine üretilen ayakkabılar

Dededen toruna ayakkabıcılık! Dünya liderlerine üretilen ayakkabılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2025 16:39
Kökleri Konya'dan İstanbul'a uzanan bir emek öyküsü. Nesilden nesile miras kalan mesleği adım adım büyüyerek günümüze ulaştıran kişinin adı ise Ahmet Polat. Bir hayalle başlayan bu yolculuğu muhabirimiz Meral Dağlılar'ın anlatımı ve Senat Destanoğlunun görüntüleri ile ekranlarınıza getiriyoruz.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dededen toruna ayakkabıcılık! Dünya liderlerine üretilen ayakkabılar
Beykoz’da sağanak yağış kaza getirdi
Beykoz’da sağanak yağış kaza getirdi
Türk bayrağını öpen teyzenin görüntüsü yürekleri ısıttı
Türk bayrağını öpen teyzenin görüntüsü yürekleri ısıttı
Cami kapısını yumrukladı
Cami kapısını yumrukladı
Çeşme’de şiddetli yağış hayatı felç etti!
Çeşme’de şiddetli yağış hayatı felç etti!
Alevler içindeki 3 çocuk kurtarıldı!
Alevler içindeki 3 çocuk kurtarıldı!
20 yıl cezası vardı! 9 yıl sonra yakalandı
20 yıl cezası vardı! 9 yıl sonra yakalandı
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi!
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi!
İzmir Çeşme sağanağa teslim!
İzmir Çeşme sağanağa teslim!
Ege’de şiddetli yağış alarmı!
Ege’de şiddetli yağış alarmı!
Marmaris’te 3 tekne karaya vurdu
Marmaris'te 3 tekne karaya vurdu
Şehre Yakın ekibi Mordoğan’a konuk oldu
Şehre Yakın ekibi Mordoğan'a konuk oldu
Kış geri dönüyor!
Kış geri dönüyor!
Daha Fazla Video Göster