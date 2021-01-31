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Davutpaşa'daki havai fişek faciasının yıl dönümü

A Haber
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Giriş: 31.01.2021 11:59
Güncelleme:31.01.2021 12:18
2008 yılında İstanbul Davutpaşa'daki bir havai fişek imalathanesinde patlama meydan gelmiş, 23 kişi hayatını kaybetmişti. İte o facianın bugün yıl dönümü. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik detayları aktardı.

2008 yılında İstanbul Davutpaşa'daki bir havai fişek imalathanesinde patlama meydan gelmiş, 23 kişi hayatını kaybetmişti. İte o facianın bugün yıl dönümü. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik detayları aktardı.

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