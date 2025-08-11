Danla Biliç’i darbeden eski sevgili hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç'i ölümle tehdit eden ve Eyüpsultan'daki bir spor kulübünün içindeki restoranda darbeden eski sevgilisi Berk Çetin hakkında 'Kadına karşı basit yaralama' suçlamasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Berk Çetin 1 Haziran 2025’te ikinci kez gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

