11 Ağustos 2025, Pazartesi
Danla Biliç'i darbeden eski sevgili hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis istemi
Sosyal medya fenomeni Danla Biliç'i ölümle tehdit eden ve Eyüpsultan'daki bir spor kulübünün içindeki restoranda darbeden eski sevgilisi Berk Çetin hakkında 'Kadına karşı basit yaralama' suçlamasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Berk Çetin 1 Haziran 2025’te ikinci kez gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.