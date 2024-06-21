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Damadın arkadaşından takı yerine ilginç hediye! Gören telefona sarıldı

İHA
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Giriş: 21.06.2024 14:58
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen bir düğünde damada; bir arkadaşı tarafından takı yerine koyun hediye edildi.
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Gelin ve damada takı yerine öyle bir şey verdi ki!
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