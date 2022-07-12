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Daktilosuyla öyle şeyler yaptı ki... Görenler gözlerine inanamadı! Harfleri sanata dönüştürdü

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Giriş: 12.07.2022 10:38
İngiliz bir sanatçı, Londra sokaklarına çıkıp resim yapıyor. Ama onu diğerlerinden farklı kılan resimlerini daktilo ile yapması. 25 yaşındaki sanatçı, daktilosuyla manzaralar ve portreler ortaya çıkarıyor. İşte o görüntüler...
Daktilosuyla yaptı! Gören inanamadı DAKTİLOSUYLA YAPTI! GÖREN İNANAMADI

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