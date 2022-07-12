12 Temmuz 2022, Salı
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Daktilosuyla öyle şeyler yaptı ki... Görenler gözlerine inanamadı! Harfleri sanata dönüştürdü
İngiliz bir sanatçı, Londra sokaklarına çıkıp resim yapıyor. Ama onu diğerlerinden farklı kılan resimlerini daktilo ile yapması. 25 yaşındaki sanatçı, daktilosuyla manzaralar ve portreler ortaya çıkarıyor. İşte o görüntüler...