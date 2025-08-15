15 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları D-100’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır, 8 yaralı
D-100’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır, 8 yaralı

D-100’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır, 8 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2025 01:41
Kaza, Hüseyinşeyh Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce istikametinde Karayolları’na ait 17. Şube Şefliği Hüseyinşeyh Bakımevi mevkiinde Ferhat Ç. kontrolündeki 54 KV 906 plakalı otomobil ile Muhammet B.A. idaresindeki 34 KES 18 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç sürücüsü Ferhat Ç. sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince sıkışan sürücü araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan Ferhat Ç., C.Ç., D.Ç, C.Ç., M.Ö., Y.A., M.B.A. ve B.K. isimli 8 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebi ile Düzce istikametinde trafik bir süre ulaşıma kapandı. Araçların kaldırılmasıyla yol yeniden açılırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
D-100’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır, 8 yaralı
Hatay’ın Antakya ilçesinde yangın: Alevler giderek büyüyor
Hatay'ın Antakya ilçesinde yangın: Alevler giderek büyüyor
D-100’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı!
D-100’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı!
İstanbul Boğazı’nda arızalanan petrol tankeri demirlendi
İstanbul Boğazı’nda arızalanan petrol tankeri demirlendi
Kaçarken yakalandı: Köprüden atlamak istedi
Kaçarken yakalandı: Köprüden atlamak istedi
Ankara’da kontrolden çıkan kamyon devrildi!
Ankara'da kontrolden çıkan kamyon devrildi!
Marmara’da müsilaja karşı sıkı takip
Marmara'da müsilaja karşı sıkı takip
Kuzey Marmara Otoyolu’nda gişelerde feci kaza!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelerde feci kaza!
Pazaryeri’nde çıkan yangına hızlı müdahale felaketi önledi
Pazaryeri'nde çıkan yangına hızlı müdahale felaketi önledi
5 katlı apartmanın 4’üncü katında çıkan yangın korkuttu
5 katlı apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın korkuttu
Muş’ta yaşlı bireyler için çalıştay düzenlendi
Muş’ta yaşlı bireyler için çalıştay düzenlendi
Kıraathaneye dalan otomobil köylülere dehşeti yaşattı!
Kıraathaneye dalan otomobil köylülere dehşeti yaşattı!
Ecel inşaat işçisini ağaç altında dinlenirken yakaladı
Ecel inşaat işçisini ağaç altında dinlenirken yakaladı
Daha Fazla Video Göster