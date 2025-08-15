D-100’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır, 8 yaralı

Kaza, Hüseyinşeyh Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce istikametinde Karayolları’na ait 17. Şube Şefliği Hüseyinşeyh Bakımevi mevkiinde Ferhat Ç. kontrolündeki 54 KV 906 plakalı otomobil ile Muhammet B.A. idaresindeki 34 KES 18 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç sürücüsü Ferhat Ç. sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince sıkışan sürücü araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan Ferhat Ç., C.Ç., D.Ç, C.Ç., M.Ö., Y.A., M.B.A. ve B.K. isimli 8 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebi ile Düzce istikametinde trafik bir süre ulaşıma kapandı. Araçların kaldırılmasıyla yol yeniden açılırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

