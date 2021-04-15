Çorum’da parkta otururken polis uyardı, verdiği cevap şaşırttı: Hanım 'Temizlik yapıyorum' diye evden kovuyor

Çorum'da koronavirüs tedbirleri kapsamında parkta şerit çekilerek kapatılan alanda oturan kişi, kendisini uyaran polise “Hanım temizlik yapıyorum diye evden kovuyor. Siz parklarda oturmamıza izin vermiyorsunuz. Şimdi eve gideceğim, hanımla kavga edeceğim, bana ‘Daha temizliğim bitmedi niye erken geldin’ diyecek” dedi.