Çocuklar göstermemek yasal değil! Anne-babalar çocukları düşünmeli

Son dönemde evlilikler kadar boşanmalarda konuşuluyor ancak olan yine çocuklara oluyor. Bazı ebeveynler koronavirüsü bahane ederek çocuklarını boşandıkları eşlerine göstermiyorlar. Peki böyle bir hakları olabilir mi? Uzman isimler bunun hukuki bir dayanağı olmadığını mahkeme kararının uygulanacağının altını çizdi. İşte tüm detaylar...