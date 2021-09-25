25 Eylül 2021, Cumartesi
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'Cin çıkarma" bahanesiyle taciz edip cinsel ilişkiye zorladı! Polis kıskıvrak yakaladı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kendisini 'din alimi' gibi tanıtarak, yardım almak için gelen kadınları 'cin çıkarma' bahanesiyle taciz edip, cinsel ilişkiye zorladığı tespit edilen Bahadır Koyuncu, mahkemece tutuklandı. Koyuncu'ya yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.