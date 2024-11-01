Çiftlik sahibi çobanı av tüfeğiyle vurdu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çiftlik sahibi Taner Tuna (47) ile hayvanlarını otlatan Özbekistan uyruklu çoban Babür Meyliev (27) tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çiftlik bahçesinde olan kavgada çiftlik sahibi Taner Tuna pompalı tüfekle çobanı vurarak öldürdü.

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