Çiftçi sosyal medyada o taşın fotoğrafını paylaşınca gündem oldu!

Son dakika haberi... Bursa'nın İznik ilçesinin kırsal Çiçekli Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hüseyin Saygın, yıllardır mahalle meydanında bulunan ve üzerinde yazı olan taşın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşınca, Müze Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Yetkililer, Roma dönemine ait olduğu düşünülen taşla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberi... Bursa'nın İznik ilçesinin kırsal Çiçekli Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hüseyin Saygın, yıllardır mahalle meydanında bulunan ve üzerinde yazı olan taşın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşınca, Müze Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Yetkililer, Roma dönemine ait olduğu düşünülen taşla ilgili inceleme başlattı.