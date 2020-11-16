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Çiftçi sosyal medyada o taşın fotoğrafını paylaşınca gündem oldu!

İHA
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Giriş: 16.11.2020 11:16
Güncelleme:16.11.2020 11:27
Son dakika haberi... Bursa'nın İznik ilçesinin kırsal Çiçekli Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hüseyin Saygın, yıllardır mahalle meydanında bulunan ve üzerinde yazı olan taşın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşınca, Müze Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Yetkililer, Roma dönemine ait olduğu düşünülen taşla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberi... Bursa'nın İznik ilçesinin kırsal Çiçekli Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hüseyin Saygın, yıllardır mahalle meydanında bulunan ve üzerinde yazı olan taşın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşınca, Müze Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Yetkililer, Roma dönemine ait olduğu düşünülen taşla ilgili inceleme başlattı.

Çiftçi sosyal medyada fotoğrafını paylaşınca gündem oldu! İnceleme başlatıldı ÇİFTÇİ SOSYAL MEDYADA FOTOĞRAFINI PAYLAŞINCA GÜNDEM OLDU! İNCELEME BAŞLATILDI

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