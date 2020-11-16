Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Çiftçi sosyal medyada fotoğrafını paylaşınca gündem oldu! İnceleme başlatıldı Çiftçi sosyal medyada fotoğrafını paylaşınca gündem oldu! İnceleme başlatıldı Son dakika haberi... Bursa'nın İznik ilçesinin kırsal Çiçekli Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hüseyin Saygın, yıllardır mahalle meydanında bulunan ve üzerinde yazı olan taşın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşınca, Müze Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Yetkililer, Roma dönemine ait olduğu düşünülen taşla ilgili inceleme başlattı. Giriş Tarihi: 16.11.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 11:28
İznik'in kırsal Çiçekli Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hüseyin Saygın, mahalle meydanındaki üzerinde yazılar bulunan taşın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Saygın'ın "
Mahallede bir dibek taşı üzerinde bir yazı, kimlere ait, ne yazıyor" ifadeleriyle yaptığı paylaşım, bir anda ilçede gündem oldu.
Üzerinde yazı bulunan taş, İznik Müze Müdürlüğü yetkililerini harekete geçirdi.
Roma dönemine ait 2 bin yıllık tarihi eser olduğu düşünülen taşla ilgili inceleme başlatıldı.
'TAŞ, MAHALLEMİZİN SİMGESİ HALİNE GELDİ' Kırsal Çiçekli Mahallesi Muhtarı Hasan Yakşi, taşın, mahallenin simgesi haline geldiğini belirterek, "Bu taş mahalleli tarafından yıllardır kullanılıyordu. İçerisinde buğday ve mısır dövülüyor, çıkarılıyordu. O zaman buralarda değirmen yoktu. Bu taşı mahallemizin simgesi olarak meydanda sergilemek istiyoruz. Bunun gibi birkaç yerde de taş olduğu söyleniyor. Bunları da bulursak sergileyeceğiz. Eskiden köy olan mahallemizi tanıtacağız" dedi