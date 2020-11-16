Çiftçi sosyal medyada fotoğrafını paylaşınca gündem oldu! İnceleme başlatıldı

'TAŞ, MAHALLEMİZİN SİMGESİ HALİNE GELDİ'

Kırsal Çiçekli Mahallesi Muhtarı Hasan Yakşi, taşın, mahallenin simgesi haline geldiğini belirterek, "Bu taş mahalleli tarafından yıllardır kullanılıyordu. İçerisinde buğday ve mısır dövülüyor, çıkarılıyordu. O zaman buralarda değirmen yoktu. Bu taşı mahallemizin simgesi olarak meydanda sergilemek istiyoruz. Bunun gibi birkaç yerde de taş olduğu söyleniyor. Bunları da bulursak sergileyeceğiz. Eskiden köy olan mahallemizi tanıtacağız" dedi