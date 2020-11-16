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Çiftçi sosyal medyada fotoğrafını paylaşınca gündem oldu! İnceleme başlatıldı

Son dakika haberi... Bursa'nın İznik ilçesinin kırsal Çiçekli Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hüseyin Saygın, yıllardır mahalle meydanında bulunan ve üzerinde yazı olan taşın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşınca, Müze Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Yetkililer, Roma dönemine ait olduğu düşünülen taşla ilgili inceleme başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 11:28
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Çiftçi sosyal medyada fotoğrafını paylaşınca gündem oldu! İnceleme başlatıldı

İznik'in kırsal Çiçekli Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hüseyin Saygın, mahalle meydanındaki üzerinde yazılar bulunan taşın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Çiftçi sosyal medyada fotoğrafını paylaşınca gündem oldu! İnceleme başlatıldı

Saygın'ın "Mahallede bir dibek taşı üzerinde bir yazı, kimlere ait, ne yazıyor" ifadeleriyle yaptığı paylaşım, bir anda ilçede gündem oldu.

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Çiftçi sosyal medyada fotoğrafını paylaşınca gündem oldu! İnceleme başlatıldı

Üzerinde yazı bulunan taş, İznik Müze Müdürlüğü yetkililerini harekete geçirdi.

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Çiftçi sosyal medyada fotoğrafını paylaşınca gündem oldu! İnceleme başlatıldı

Roma dönemine ait 2 bin yıllık tarihi eser olduğu düşünülen taşla ilgili inceleme başlatıldı.

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Çiftçi sosyal medyada fotoğrafını paylaşınca gündem oldu! İnceleme başlatıldı

'TAŞ, MAHALLEMİZİN SİMGESİ HALİNE GELDİ'
Kırsal Çiçekli Mahallesi Muhtarı Hasan Yakşi, taşın, mahallenin simgesi haline geldiğini belirterek, "Bu taş mahalleli tarafından yıllardır kullanılıyordu. İçerisinde buğday ve mısır dövülüyor, çıkarılıyordu. O zaman buralarda değirmen yoktu. Bu taşı mahallemizin simgesi olarak meydanda sergilemek istiyoruz. Bunun gibi birkaç yerde de taş olduğu söyleniyor. Bunları da bulursak sergileyeceğiz. Eskiden köy olan mahallemizi tanıtacağız" dedi