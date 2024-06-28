28 Haziran 2024, Cuma
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Çiçeği burnundaki doktorlardan Filistin'e destek! Filistin bayrağının renginde balonlar uçurdular, pankart açtılar
Atatürk Üniversitesi Stadyumu'nda yüzlerce tıp mezunu öğrenci aileleriyle birlikte mezuniyetin gurunu, heyecanını ve coşkusunu yaşadı. Bazı öğrenciler Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için Filistin Bayraklı atkı ve kefiye taktı. “Filistin bu sene mezun vermedi, Dünya sınıfta kaldı” pankartı dikkat çekti.