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Çiçeği burnundaki doktorlardan Filistin'e destek! Filistin bayrağının renginde balonlar uçurdular, pankart açtılar

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 28.06.2024 19:03
Atatürk Üniversitesi Stadyumu'nda yüzlerce tıp mezunu öğrenci aileleriyle birlikte mezuniyetin gurunu, heyecanını ve coşkusunu yaşadı. Bazı öğrenciler Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için Filistin Bayraklı atkı ve kefiye taktı. “Filistin bu sene mezun vermedi, Dünya sınıfta kaldı” pankartı dikkat çekti.
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