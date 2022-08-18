18 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları CHP'nin üye katılım törenindeki görüntüler dikkat çekti: CHP'nin paralel evreninde bugün...

CHP'nin üye katılım törenindeki görüntüler dikkat çekti: CHP'nin paralel evreninde bugün...

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.08.2022 15:56
CHP tarafından Ankara'da düzenlenen üye katılım töreninde sahneye çıkan başörtülü bir kadının yönlendirilerek yaptığı konuşma dikkat çekti. Ne söyleyeceğini bilemeyen kadına CHP'li bir kadın tarafından, "Ben ücretimi alamıyorum de. Suriyeli benim yanımda, ilacı var. Benim ilacım yok desene." şeklinde seslenildiği duyuluyor. Sahnede duydukları karşısında mahçubiyet yaşayan kadın, "Tamam söylüyorum zaten." ifadelerini kullanıyor. Sık sık telkinlerde bulunulması sonrası CHP'ye katılan kadın üyenin, "Hepinizi çok seviyorum, Başkanım sizi de çok seviyorum. Sizinle yürümek istiyorum, son nefesime kadar da olmak istiyorum." demesi de dikkat çekti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı, "CHP "paralel" evreninde bugün..." notunu düştü.
CHP’nin paralel evreninde bugün...
CHP'nin paralel evreninde bugün...
Düşük ayarlı altın nasıl anlaşılır?
Düşük ayarlı altın nasıl anlaşılır?
Telefon bataryası elinde patladı
Telefon bataryası elinde patladı
Ankara’da sarhoş kavgası kamerada!
Ankara'da sarhoş kavgası kamerada!
Kalp krizi vakaları neden arttı?
Kalp krizi vakaları neden arttı?
Aniden etrafını sardılar! Kuyruğuyla çarpıp...
Aniden etrafını sardılar! Kuyruğuyla çarpıp...
Dakikalarca öldüresiye dövdüler o anlar kamerada
Dakikalarca öldüresiye dövdüler o anlar kamerada
Marmara depreminin acısı ilk günkü gibi taze
Marmara depreminin acısı ilk günkü gibi taze
Dökmen’in geçmişteki skandalı ortaya çıktı
Dökmen'in geçmişteki skandalı ortaya çıktı
Bunalıma giren buzağısını gezintiye çıkardı
Bunalıma giren buzağısını gezintiye çıkardı
TOKİ’den açık artırmalı satış
TOKİ’den açık artırmalı satış
Polis oğul dehşet saçtı
Polis oğul dehşet saçtı
Daha Fazla Video Göster