22 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Cezaevi firarisinin dehşet anları kamerada: Uzman Çavuş Kemal Ekri böyle vuruldu
Cezaevi firarisinin dehşet anları kamerada: Uzman Çavuş Kemal Ekri böyle vuruldu

Cezaevi firarisinin dehşet anları kamerada: Uzman Çavuş Kemal Ekri böyle vuruldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.10.2025 11:28
Balıkesir Edremit’te 3 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralayan cezaevi firarisi Mustafa Emlik’in, Uzman Çavuş Kemal Ekri’yi vurduğu ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Emlik’in Ekri’nin aracına tekme atıp ardından tabanca ile ateş ettiği anlar saniye saniye kaydedildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cezaevi firarisinin dehşet anları kamerada: Uzman Çavuş Kemal Ekri böyle vuruldu
Fahri müfettişin trafik cezası kesme hakkı var mı?
Fahri müfettişin trafik cezası kesme hakkı var mı?
Hatalı park cezasına itiraz etti, cezası silindi!
Hatalı park cezasına itiraz etti, cezası silindi!
Çocuğun otobüs ile tehlikeli yolculuğu kamerada
Çocuğun otobüs ile tehlikeli yolculuğu kamerada
Cezaevi firarisinin dehşet anları kamerada!
Cezaevi firarisinin dehşet anları kamerada!
Adıyaman merkezli uyuşturucu operasyonu
Adıyaman merkezli uyuşturucu operasyonu
Edremit’teki cinayetlerin arkasında ne var?
Edremit'teki cinayetlerin arkasında ne var?
Balıkesir’de su seviyesi kritik eşiğe çok yakın
Balıkesir'de su seviyesi kritik eşiğe çok yakın
Şavşat’ın gözü: Rutav Gölü
Şavşat'ın gözü: Rutav Gölü
Iğdır’da yoğun sis
Iğdır’da yoğun sis
Bursa’nın suyu bitti!
Bursa'nın suyu bitti!
Genç kadının ölümünde cinayet şüphesi!
Genç kadının ölümünde cinayet şüphesi!
Kontrolsüz yıkımda faciadan dönüldü!
Kontrolsüz yıkımda faciadan dönüldü!
Daha Fazla Video Göster