22 Ekim 2025, Çarşamba
Cezaevi firarisinin dehşet anları kamerada: Uzman Çavuş Kemal Ekri böyle vuruldu
Balıkesir Edremit’te 3 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralayan cezaevi firarisi Mustafa Emlik’in, Uzman Çavuş Kemal Ekri’yi vurduğu ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Emlik’in Ekri’nin aracına tekme atıp ardından tabanca ile ateş ettiği anlar saniye saniye kaydedildi.