Çeşme’de şiddetli yağış hayatı felç etti! İş yerleri sular altında

İzmir’in Çeşme ilçesinde sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış ilçenin birçok noktasında su baskınlarına neden oldu. İş yerleri, dükkanlar ve depolar sular altında kalırken altyapı yetersizliği nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

A Haber muhabiri Sefer Ayçe'nin olay yerinden aktardığı bilgilere göre, sabaha karşı saat 05.00 sularında etkisini artıran yağış sonrası metrekareye 122 kilogram yağış düştü. İzmir genelinde en çok yağış alan bölgelerden biri olan Karaburun'da bu miktar 154 kilogram olarak ölçülürken Çeşme'de yaşanan sel felaketi özellikle Ilıca Caddesi üzerindeki işletmeleri vurdu.

İŞLETMELERDE BÜYÜK HASAR

Yaklaşık 6-7 saattir devam eden su tahliye çalışmalarına rağmen birçok deponun ve iş yerinin tamamen su altında kaldığı görüntülendi. Bir mobilya şirketine ait ürünlerin sular içinde kaldığı bir başka işletmede ise suyun şiddetinin kilitli cam kapıyı yerinden sökerek alt kısmını kırdığı belirtildi. İş yerlerinin içi çamur ve suyla dolarken esnaf temizlik çalışmalarını kendi imkanlarıyla sürdürmeye çalıştı.

DUVAR KIRILARAK TAHLİYE SAĞLANDI

Bölgedeki logarların temizlenmemesi ve altyapının yetersiz kalması nedeniyle suların çekilmediği, bu sebeple biriken suyun denize ulaşabilmesi için bir duvarın kırılmak zorunda kalındığı ifade edildi. Kırılan duvardan denize dökülen sel suları, bölgede oluşan göl manzarasını gözler önüne serdi.

YAZIN SUSUZLUK, KIŞIN SEL

Muhabirimiz Sefer Ayçe, Türkiye'nin üçüncü büyük turizm ilçesi olan ve yaz sezonunda nüfusu 1 milyona ulaşan Çeşme'nin kronikleşen altyapı sorununa dikkat çekti. İlçenin yaz aylarında susuzluk çektiğini, kış aylarında ise yağışları kaldıramadığını belirten Ayçe, vatandaşların da logarların temizlenmemesinden şikayetçi olduğunu aktardı.