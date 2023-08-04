Çekya Cumhurbaşkanı’ndan trafik ihlali! Pavel özür diledi

Motosiklet tutkunu olduğu bilinen Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, kaskı ve koruyucu kıyafeti olmadan motosiklet kullanırken yakalandı. Pavel, özür diledi. Hatasını tekerlekli sandalyeye muhtaç olan motosiklet sürücülerine yüksek bir bağış yaparak telafi edeceğini dile getirdi. Pavel, Çekya yasalarına göre dokunulmazlığı nedeniyle bu tür suçlardan dolayı cezalandırılamıyor.

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