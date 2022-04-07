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Çayı bu şekilde tüketiyorsanız dikkat! Çayın faydaları ve zararları neler? Çaydaki kafein nasıl azaltılır?

A Haber
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Giriş: 07.04.2022 09:36
Türkiye çay tüketiminde dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Peki hemen her gün tükettiğimiz çayın faydaları neler? Özellikle fazla çay içenler nelere dikkat etmeli? Çaydaki kafein miktarı nasıl azaltılır? Püf noktası ne? Dünyada en çok çay tüketilen 5 ülke hangileri? Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. Fitoterapi Hekimi Dr. Serhat Koran, konu ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.
Çayı bu şekilde tüketiyorsanız dikkat! ÇAYI BU ŞEKİLDE TÜKETİYORSANIZ DİKKAT!

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