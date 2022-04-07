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Çayı bu şekilde tüketiyorsanız dikkat! Çayın faydaları ve zararları neler? Çaydaki kafein nasıl azaltılır?

Türkiye çay tüketiminde dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Peki hemen her gün tükettiğimiz çayın faydaları neler? Özellikle fazla çay içenler nelere dikkat etmeli? Çaydaki kafein miktarı nasıl azaltılır? Püf noktası ne? Dünyada en çok çay tüketilen 5 ülke hangileri? Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. Fitoterapi Hekimi Dr. Serhat Koran, konu ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 07.04.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 09:49
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Çayı bu şekilde tüketiyorsanız dikkat! Çayın faydaları ve zararları neler? Çaydaki kafein nasıl azaltılır?

Dünyada çay tüketiminde 1. sırada yer alan ülke Türkiye.

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Çayı bu şekilde tüketiyorsanız dikkat! Çayın faydaları ve zararları neler? Çaydaki kafein nasıl azaltılır?

Yıllık kişi başına ortalama 7 kg çay düşüyor. Aslında kahveyle çok daha önce tanıştık ama çaya daha çok bağlandık.

Peki çayın faydaları neler? Fitoterapi uzmanı Serhat Koran anlattı.

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Çayı bu şekilde tüketiyorsanız dikkat! Çayın faydaları ve zararları neler? Çaydaki kafein nasıl azaltılır?

"KALP DAMAR SAĞLIĞINI KORUYOR"

Koran, "Kalp damar sağlığını koruyor. Kötü kolesterolü düşürdüğüne dair çalışmalar mevcut. Alzheimer ve demans gibi bazı beyin fonksiyonlarını bozan hastalıklara karşı da koruyucu etkisi olduğuna dair çalışmalar gösterilmiş." ifadelerini kullandı.

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Çayı bu şekilde tüketiyorsanız dikkat! Çayın faydaları ve zararları neler? Çaydaki kafein nasıl azaltılır?

ÇAY TİRYAKİLERİ DİKKAT!

Ancak Koran'ın çay severlere uyarıları da var.

- Özellikle aç karnına tükettiğiniz zaman midede ağrı yapabilir.

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Çayı bu şekilde tüketiyorsanız dikkat! Çayın faydaları ve zararları neler? Çaydaki kafein nasıl azaltılır?

Yemekten sonra içilen çaysa, besinlerdeki demirin emilimini azaltarak kansızlığa neden oluyor.