Riyad’da finans merkezi yine vuruldu: 11 yaralı

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki finans bölgesi, bir kez daha saldırının hedefi oldu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Suudi Kamu Yatırım Fonu’nun genel merkezine ev sahipliği yapan kente ait en yüksek gökdelene yönelik saldırıyı “terör saldırısı” olarak nitelendirdi. Bir haftadan kısa süre içinde aynı kuleye düzenlenen ikinci saldırıda 11 kişi yaralandı. Yaralıların 2’sinin Suudi, 2’sinin Hint, 3’ünün Nepal ve 4’ünün Mısır vatandaşı olduğu açıklandı. İlk saldırı 19 Kasım’da gerçekleşmişti.