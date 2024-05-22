Üç kez Altın Küre kazanmış Avustralyalı oyuncu Cate Blanchett, Cannes'da Gazze bayrağını kırmızı halıya taşıdı. Gazze'de ateşkes için çağrı metni imzalayan Cate Blanchett, Cannes'da kırmızı halıda elbisesiyle Filistin bayrağı mesajı verdi.

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